Bastia rechigne à faire la publicité du Qatar

Le deal sponsoring passé entre la LFP et le Qatar pour la Ligue 2 ne passe pas comme une lettre à la poste. Alors que l’affaire est censée rapporter 20 M€ (en plus des 80 M€ payés par beIN Sports), l’obligation de faire la publicité à Qatar Tourism interpelle. Et notamment du côté de Bastia où son président, Claude Ferrandi, ne se montre pas très emballé.

« C’est un gros sponsor, ça veut dire beaucoup de visibilité… On ne sait pas encore de quelle manière on va nous demander de les afficher. Il semblerait qu’il y ait beaucoup de souplesse là-dessus, ça ne va pas poser de grand problème. C’est un sujet qu’on a ouvert, comme débat, attention. Il n’y a pas de logique non plus à ce que nous, on affiche le Qatar, excusez-moi. Je n’ai rien contre eux mais pourquoi mettrais-je un panneau 'Vive le Qatar’ ou 'Visit Qatar’? Ce n’est pas mon sponsor, aujourd’hui. Alors après, on rentre dans quelque chose qui est quand même très complexe, ce n’est pas le seul débat », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.