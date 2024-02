Bayern Munich : un grand de Premier League s’intéresse à Mathys Tel

Après un début de saison de très belle facture, Mathys Tel rencontre plus de difficultés ces dernières semaines. Auteur de six buts et trois passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, le natif de Sarcelles réalise tout de même une belle saison malgré les difficultés collectives du club bavarois. Pour autant, la cote de l’attaquant de 18 ans n’a pas chuté d’un iota malgré son trou d’air de quelques semaines.

En effet, selon les indiscrétions de Sky Germany, des premières discussions ont eu lieu entre Manchester United et le clan du joueur. Intéressés par ses services, les Red Devils consenteraient à le recruter dès la saison prochaine et un prêt n’est pas à l’étude d’après la publication allemande. Désireux de rester pour devenir une légende en Bavière, l’ancien du Stade Rennais est conscient de l’intérêt mancunien alors que deux autres équipes seraient intéressés par une arrivée du natif de Sarcelles.