MU : un proche de Sancho explique le clash avec Erik ten Hag

Si le prêt au Borussia Dortmund a été une bouffée d’air frais pour Jadon Sancho, son début de saison a été entaché par une situation catastrophique du côté de Manchester United. La raison, un choix sportif selon Erik ten Hag dès la rentrée, avec une mise à l’écart du groupe. Une décision contestée par l’Anglais, qui avait commenté sa situation en affirmant qu’il était un «bouc émissaire» sur les réseaux sociaux. Le technicien néerlandais exigeait des excuses qu’il n’a pas obtenues, provoquant cette mise au placard et ce départ à Dortmund.

La suite après cette publicité

Benni McCarthy, membre du staff d’Erik ten Hag et proche de l’ailier de 24 ans, a expliqué sa version des faits à la radio 947 Joburg. «Le coach a un fort caractère et il a dit tout ce qu’il pensait. Jadon pensait qu’il n’avait rien fait de mal, mais ses excuses étaient attendues et il ne voyait pas pourquoi il devait les présenter. J’ai parlé à Jadon en tant qu’entraîneur, en tant que mentor et en tant qu’ami. Il m’a dit qu’il ne s’excuserait pas, car s’il le faisait, il devait s’excuser d’être paresseux en retard et de ne pas donner le meilleur de lui-même, ce qui n’était pas le cas. Tout ceci aurait pu être évité par une meilleure communication», a-t-il raconté.