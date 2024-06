La presse mondiale s’enflamme pour la finale de la Ligue des Champions, incroyable retournement de situation pour Erik ten Hag

Tout le monde parle de la finale

La finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid à Wembley ce soir fait parler dans la presse ce samedi. «Pour la 15e», titre Marca. Les Madrilènes ont l’opportunité de remporter leur 15e titre dans cette compétition, le record absolu. «De Wembley au ciel», affiche AS avant d’évoquer le cas de Vinicius, qui a la possibilité de remporter le Ballon d’Or, s’il est à la hauteur du rendez-vous. Pour le Daily Star, on se concentre sur «Les bonnes années de Carlo Ancelotti». Le coach italien a remporté 5 Ligues des Champions en tant que joueur et entraîneur. Le Daily Mail placarde «Le rêve de Carlo». Pour Don Carlo, jouer cette finale à Wembley est spécial, lui qui a entraîné Chelsea et Everton par le passé. Justement, il y en a un qui vit un moment spécial, c’est Jude Bellingham, l’enfant du pays. «Le Roi Jude», titre le Daily Mirror. L’Anglais a la possibilité de soulever sa première Ligue des champions chez lui. En France, L’Equipe parle d’un «choc entre deux mondes». La bataille entre un outsider, habitué des finales et un large favori, vainqueur à maintes reprises dans cette compétition.

Erik ten Hag finalement maintenu

De son côté, Manchester United a décidé de surprendre tout le monde avec un revirement de situation incroyable et le maintien probable d’Erik ten Hag. Annoncé sur le départ avant la finale de la FA Cup la semaine dernière, les dirigeants mancuniens retournent leur veste. C’est en tout cas ce qu’affirme le Manchester Evening News. Le club évalue ses récentes performances et a dû mettre son mercato en stand-by en attendant de prendre une décision. Ten Hag pourrait rester jusqu’à l’hiver prochain et plusieurs entraîneurs, dont Pochettino, Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi, sont considérés comme des remplaçants potentiels.

La dernière pour Kroos et Reus

On termine en Allemagne où on évoque cette finale par le prisme des deux légendes allemandes qui vont quitter leur club respectif après ce match. Pour Bild, dommage qu’un seul des deux repartent avec le trophée. Toni Kroos est un joueur habitué aux titres alors que Marco Reus n’a remporté que deux coupes d’Allemagne en 2017 et 2020 malgré ses 12 années passées à Dortmund. Le milieu de terrain pourrait remporter sa 6e Ligue des Champions alors qu’il s’agirait de la première pour Reus. Pour Marca, c’est «le dernier envol» pour ces deux joueurs. «Les supporters rêvent de voir des adieux à la hauteur de ces deux légendes», écrit Marca. Place au spectacle.