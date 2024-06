Le Bayern Munich veut rapatrier un ancien protégé de Vincent Kompany

Une nouvelle ère s’ouvre en Bavière. Celle de Vincent Kompany. Ancien technicien de Burnley, le Belge de 38 ans a accepté de relever le premier gros challenge de sa carrière d’entraîneur. Sur le banc bavarois, l’ex-défenseur de Manchester City aura la lourde tâche de relancer une formation munichoise en perte de vitesse malgré une demi-finale de Ligue des Champions. Pour ce faire, le nouvel architecte du Rekordmeister compte bien profiter du mercato estival afin de renforcer son effectif. Ce vendredi, nous évoquions à ce titre les quatre premières pistes du natif d’Uccle mais une nouveau nom prend de l’ampleur au cours des dernières heures.

Selon les dernières informations de Sport1, l’arrivée de Vincent Kompany outre-Rhin pourrait, en effet, entraîner le retour d’un certain Joshua Zirkzee (23 ans), passé dans les rangs du Bayern entre 2017 et 2022. Aujourd’hui sous les couleurs de Bologne où il est lié jusqu’en juin 2026, l’attaquant néerlandais d’1m93 sort d’un nouvel exercice convaincant. Avec 12 buts et 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le talent de Schiedam attise logiquement les convoitises. Oui mais voilà, si la Juventus Turin a d’ores et déjà manifesté un intérêt concret pour le numéro 9 des Rossoblù, l’écurie munichoise semble disposer d’une, voire plusieurs, longueur d’avance.

Le Bayern a négocié des clauses…

Pour rappel, si le Bayern Munich avait finalement décidé de céder son buteur à Bologne lors de l’été 2022, les dirigeants bavarois n’avaient pas oublié de négocier quelques clauses. Parmi elles, le dernier troisième de Bundesliga bénéficie ainsi d’un pourcentage de 50% sur une éventuelle revente. Par ailleurs, le club allemand a également négocié une option de rachat estimée entre 20 et 25 millions d’euros alors que Zirkzee dispose, lui, d’une clause libératoire de 40 millions d’euros. Outre ces avantages financiers, le géant bavarois peut surtout compter sur les liens noués entre Vincent Kompany et l’avant-centre batave. Et pour cause. Lors de l’exercice 2021-2022, les deux hommes s’étaient côtoyés du côté d’Anderlecht où Zirkzee avait inscrit 18 buts et délivré 13 offrandes en 47 rencontres.

Dernièrement, Raimund Hinko, journaliste pour Sport Bild, spéculait d’ailleurs sur cette possible manœuvre estivale : «je suis sûr que le Bayern va lever la clause de rachat. Aussi parce que Kompany connaît les forces de jeu du Néerlandais pour avoir passé des mois à ses côtés au RSC Anderlecht». Si rien est encore acté, le nouvel entraîneur du Bayern n’a, quoi qu’il en soit, jamais caché son admiration pour l’attaquant de 23 ans. Plus encore, ce dernier s’inscrirait parfaitement dans un 4-4-2, l’un des dispositifs préférentiels de Kompany. Depuis l’expiration du contrat d’Eric-Maxim Choupo-Moting, le Bayern ne peut, en effet, s’appuyer que sur deux hommes : le facteur X Mathys Tel et l’inévitable Harry Kane. Dès lors, le possible retour de Zirkzee offrirait une solution supplémentaire.

Interrogé sur le système tactique futur des Bavarois, le directeur sportif munichois, Max Eberl, avait d’ailleurs ouvert la porte à un schéma à deux attaquants lors d’une interview accordée à Sport Bild. «Le Bayern Munich est synonyme d’attaque, de buts. Par conséquent, nous pensons bien sûr à un deuxième numéro 9. Nous ne savons pas encore si nous pourrions jouer avec un deux attaquants de pointe mais c’est une réelle possibilité». En attendant de concrétiser un tel scénario, le Bayern Munich devra commencer par convaincre son ex-protégé de relever un nouveau défi en Bavière. Une chose est sûre, la concurrence ne manquera pas mais le Rekordmeister s’avance avec de solides arguments…