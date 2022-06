L’OM veut s'offrir Dominik Szoboszlai !

La suite après cette publicité

Dauphin du Paris Saint-Germain et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille compte bien enflammer le mercato estival pour figurer au mieux sur la scène européenne la saison prochaine. Libérés, qui plus est, du stress véhiculé par le passage de la DNCG, les dirigeants olympiens s'activent désormais pour renforcer l'effectif marseillais. De Riechedly Bazoer à Justin Kuivert en passant par Axel Witsel ou encore Facundo Medina, les noms fusent au cours des dernières heures et un nouveau vient de faire son apparition. Non des moindres...

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, l'OM serait ainsi intéressé à l'idée de s'offrir Dominik Szoboszlai (21 ans). Milieu polyvalent du RB Leipzig, auteur de 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, le natif de Székesfehérvár fait partie des très grandes promesses du football hongrois.

La Real Sociedad est aussi sur le coup !

International sous les couleurs des Mágikus Magyarok (24 sélections, 6 buts), sa valeur marchande est, actuellement, estimée à 28 millions d'euros selon Transfermarkt. Méfiance tout de même pour le board olympien puisque la concurrence s'annonce intense dans ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le RB Leipzig, Dominik Szoboszlai est, en effet, également suivi par la Real Sociedad, déterminée à l'idée d'enrôler le prodige hongrois.

Déjà à la lutte pour Mohamed-Ali Cho, finalement parti du côté de la Real Sociedad, c'est donc une nouvelle bataille qui semble se profiler entre le club marseillais et les Txuri-urdinak. Une chose est sûre, si les hautes sphères olympiennes parvenaient à prendre leur revanche, c'est un très grand coup qu'ils réaliseraient en ce début de mercato estival. Sur la Canebière, les grandes manœuvres sont bel et bien lancées...