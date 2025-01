ASSE : Dennis Appiah n’a aucun regret face au PSG

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’ASSE au Parc des Princes (2-1). Les Verts concèdent une nouvelle défaite en Ligue 1 mais montrent un visage qui peut donner de l’espoir pour la suite de la saison. Après la rencontre, le défenseur Dennis Appiah s’est confié sur le match au micro de DAZN. Et le joueur de 32 ans ne semble pas inquiet pour la suite.

«On a des regrets après, c’est difficile à Paris donc bon. On est venu avec nos principes, nos idées, si on peut confisquer le ballon, on a essayé de jouer, c’est une belle équipe en face quand même. Forcément, on a été en difficulté, on n’a pas lâché, on a tenté, on a montré un bon visage, mais c’est vraiment pas mal ce qu’on fait», a-t-il ainsi lancé.