FC Barcelone : ça sent la catastrophe en tribunes !

Le FC Barcelone est dans une situation compliquée. Alors que la Liga reprend le week-end prochain, en même temps que la Ligue 1, les Barcelonais ne peuvent toujours pas enregistrer leurs nouvelles recrues. Et s’il n’y a pas plusieurs ventes d’ici là, les nouveaux arrivants ne pourront pas prendre part à ce duel sur la pelouse de Getafe, dimanche 13 août. Un énorme casse-tête pour la bande de Joan Laporta et de Mateu Alemany. Et ce n’est pas le seul…

Comme l’explique Relevo, il y a des problèmes avec le stade. Pas avec le Camp Nou, mais avec le stade olympique de Barcelone, où les hommes de Xavi vont jouer cette saison, pendant que le Camp Nou est en travaux de rénovation. Les informations du média espagnol expliquent que le stade situé sur la colline de Montjuïc n’est clairement pas prêt pour la reprise de la saison.

Le stade n’est absolument pas prêt

Si les Catalans n’accueillent personne en Liga avant le 20 août et la réception de Cadiz - ce qui laisse un peu de temps - il y a le Trophée Gamper face à Tottenham mardi prochain, dans cinq jours seulement donc. Le média rapporte que des centaines d’employés travaillent de manière acharnée pour que le stade, qui n’était pas utilisé, soit dans de bonnes conditions. Mais le journal décrit pour l’instant « un chaos absolu ». Des employés ont aussi confié ne pas être du tout dans les temps au média.

Le Barça se dit assez confiant, mais tout indique que pour ce match contre les Spurs et possiblement pour ce premier match de Liga, le FC Barcelone jouera dans un stade qui aura une drôle d’allure, en plein chantier. Des travaux qui coûtent environ 6 millions d’euros, dont un peu plus de la moitié sont payés par le club, l’autre par la mairie de Barcelone. Le stade devrait pouvoir accueillir 55.000 spectateurs pour chaque rencontre du FC Barcelone à domicile cette saison.