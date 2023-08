PSG : la sortie cash du frère de Marquinhos sur les rumeurs de départ

La suite après cette publicité

Le week-end dernier, le Paris Saint-Germain a débuté sa rentrée en Ligue 1 par un match nul moribond face au FC Lorient (0-0). Une rencontre également marquée par l’absence de Marquinhos dans le onze de départ. Remplaçant à la surprise générale, le défenseur brésilien n’est entré que dans les dix dernières minutes de la partie. Ce choix fort de Luis Enrique révèle que le Parisien ne semble plus faire l’unanimité au PSG, en tout cas dans l’esprit du coach ibère.

Si son statut de capitaine semble être remis en question, le média brésilien UOL Esporte annonçait un intérêt d’Al-Ittihad, le club de Benzema et Kanté, pour le défenseur brésilien. Mais ces rumeurs ont été rapidement démenties par le petit frère de Marquinhos, Luan. « Pas vrai ! On reste ici à 100 % », a-t-il lâché sobrement sur les réseaux sociaux. Une réponse néanmoins claire et précise qui traduit l’attachement de Marquinhos et de sa famille au club de la capitale. À Paris depuis 2013, Marquinhos est lié aux Franciliens jusqu’en juin 2024.