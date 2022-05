Le PSG a tranché pour Sergio Ramos et Keylor Navas

La suite après cette publicité

Deux bonnes choses de faites ? Après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 et l'évincement de Leonardo de son poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain a réglé deux dossiers chauds très importants en interne. D'autant plus que les dirigeants parisiens n'ont pas chômé et, bien qu'aucune annonce n'ait encore été faite officiellement, ils ont pris la décision de nommer Luis Campos, ancien homme fort du recrutement de l'AS Monaco puis du LOSC, en lieu et place du Brésilien dans le secteur sportif.

Le but étant bien évidemment de prendre le taureau par les cornes et d'anticiper un mercato estival 2022 qui s'annonce une nouvelle fois bien agité du côté du Parc des Princes. À ce niveau-là, plusieurs interrogations demeurent encore au sein du club de la capitale. À commencer par le poste de gardien de but, où la concurrence entre Gianluigi Donnarumma (23 matchs) et Keylor Navas (26 matchs) a soulevé beaucoup de problèmes cette année, sans oublier le flop Sergio Ramos, qui n'a disputé que 13 matchs toutes compétitions confondues pour sa première année dans l'Hexagone.

Le PSG ne s'imagine pas sans Ramos et Navas

Ces deux sujets ont visiblement été mis sur la table ces derniers jours par la direction francilienne car, selon les informations du Parisien, le PSG a décidé de conserver à la fois le portier de 35 ans, mais aussi le défenseur central de 36 ans. Ces deux éléments ne seront peut-être plus autant sur le devant de la scène qu'ils l'auraient espéré, mais les décideurs du champion de France en titre ne s'imaginent pas se séparer de deux joueurs à l'aura non négligeable dans le vestiaire.

Le quotidien ajoute par exemple que l'international espagnol a joué un rôle fondamental au sein du collectif entraîné par Mauricio Pochettino. L'ancien capitaine du Real Madrid a, à titre d'exemple, été l'un des plus actifs sur le groupe WhatsApp des joueurs du PSG, où il entend de toute façon bien honorer sa deuxième et dernière année de contrat. Concernant l'international costaricain, sous contrat jusqu'en 2024, il avait déjà manifesté son intention de rester après le dernier match de la saison. Et ce alors même que la direction semble vouloir faire de Donnarumma le n°1 dans la hiérarchie dès l'année prochaine. De quoi permettre aux Rouge et Bleu d'avancer sereinement vers un été mouvementé.