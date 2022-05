PSG : Keylor Navas a tranché pour son avenir

Choix fort. Embourbé dans une concurrence particulière avec Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas est annoncé sur le départ du PSG à l'approche du mercato estival 2022, les dirigeants parisiens semblant plutôt aptes à faire de l'Italien le véritable numéro 1 dans les buts. Pas de quoi effrayer l'ancien portier du Real Madrid, bien décidé à rester du côté du Parc des Princes la saison prochaine.

« Est-ce que je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat (jusqu'en 2024). C'est super important pour nous. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer », a ainsi assuré l'international costaricain au micro de Prime Video ce samedi, à l'issue du large succès parisien face à Metz (5-0) pour finir la saison de Ligue 1 en beauté. Le message est passé, la direction du PSG est prévenue. Gianluigi Donnarumma aussi.