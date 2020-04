OM : la déclaration attendue d'André Villas-Boas suite à la fin de la Ligue 1

L'OM va donc terminer 2e de Ligue 1 et devrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le gouvernement a mis fin à la saison de football professionnel en France ce mardi, ce qui entérine le classement du championnat. André Villas-Boas a réagi à cette nouvelle dans les colonnes de L'Equipe et indique que c’était la bonne solution selon lui car les conditions de reprise n'étaient pas adaptées à la situation, alors que le virus fait encore des ravages en France et dans le monde. Souvent en déplacement dans des hôtels et au contact du public, les joueurs et les encadrements sont en première ligne. Il s'agissait donc de ne prendre aucun risque.

Pour le coach portugais, il faut maintenant penser à la suite pour préparer la saison suivante et régler les problèmes, notamment économiques, qui se posent actuellement. Il sera sans doute question de mercato, de calendrier ou encore du contrat qui lie AVB au club phocéen puisque son bail se termine en juin 2021. «Je vais parler avec le club pour voir ce qu'il va se passer maintenant pour l'homologation ou non des résultats. Jusqu'à l'arrêt du championnat, le classement était celui-là. Cet arrêt soulève d'autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi. Mais la décision du gouvernement est logique, respectueuse de ce que l'on traverse en ce moment. Le plus important, c'est la santé, c'est de protéger tout le monde, et les décisions du gouvernement vont dans ce sens. Il faut que tout le monde ait conscience du moment dramatique que nous vivons » envoie un Villas-Boas un peu soulagé de voir la compétition s'arrêter ici.