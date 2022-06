L'OGC Nice tente le coup pour Kepa Arrizabalaga !

La suite après cette publicité

Walter Benitez est parti au PSV, le club néerlandais ayant annoncé l'arrivée du portier argentin plus tôt dans la journée. Du coup, l'OGC Nice va devoir se trouver un nouveau gardien pour remplacer celui qui a brillamment défendu les cages des Aiglons ces cinq dernières saisons, allant jusqu'à devenir une des références de la Ligue 1 à son poste. Une mission difficile pour la direction niçoise, qui planche actuellement sur d'autres dossiers comme celui du banc de touche, où tout indique que Christophe Galtier va partir pour Paris et que Lucien Favre est le favori pour le remplacer.

Mais selon nos informations, l'OGC Nice, qui a levé l'option d'achat de Bulka (PSG), a déjà un objectif plutôt clair pour le poste de gardien de but. L'écurie de la Côte d'Azur tente ainsi de se faire prêter Kepa Arrizabalaga, le portier de Chelsea. Barré par Edouard Mendy dans les cages de Stamford Bridge, le portier espagnol sait qu'il doit se relancer, notamment s'il veut faire partie de la liste de Luis Enrique à l'Euro. Un temps titulaire dans les cages de la Roja sous les ordres de Robert Moreno, devant David De Gea, le Basque n'a plus été appelé depuis 2020, et d'autres portiers comme Unai Simon en ont profité pour s'engouffrer dans la brèche.

L'occasion idéale pour se relancer ?

Une opportunité de marché idéale pour le club niçois, qui ne peut de toute manière a priori pas se permettre un transfert définitif du joueur formé à l'Athletic, recruté pour 80 millions d'euros à l'été 2018. Un montant coquet qui fait toujours de lui le portier le plus cher de l'histoire. Il faut dire qu'à l'époque, tous les gros clubs européens, dont le Real Madrid, étaient sur le coup, puisqu'il était considéré comme l'un des jeunes portiers les plus prometteurs du continent. Mais du haut de ses 27 ans, force est de constater que sa carrière a stagné, voire régressé.

Cette saison, le portier des Blues, qui fait partie des possibles partants, n'a disputé que quatre rencontres de Premier League, notamment parce que Mendy s'en est allé disputer la CAN avec le Sénégal. Un statut de remplaçant qu'il occupe depuis deux saisons, alors que ses deux premiers exercices au sein du club londonien avaient été assez mitigés, avec un statut de titulaire mais plusieurs boulettes à son actif qui lui avaient valu bien des moqueries outre-Manche. Reste maintenant à savoir s'il verrait un départ à Nice d'un bon oeil, lui qui suscite aussi l'intérêt de plusieurs formations italiennes et espagnoles selon les médias locaux.