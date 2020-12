L1 : Claude Puel heureux du come-back de Ben Arfa

Il n’est jamais rassasié. Depuis bien des années maintenant, Hatem Ben Arfa vit une carrière de footballeur semée d’embûches. D'autant que depuis la fin de l'aventure niçoise en 2016, le natif de Clamart enchaînait les désillusions. Mais après quatre années de galères, le Franco-Tunisien semble une nouvelle fois renaître de ses cendres. Le 7 octobre dernier, dans les derniers instants du mercato estival, l’attaquant de 33 ans s’engageait avec les Girondins de Bordeaux au grand scepticisme de beaucoup d’observateurs. Aujourd’hui, les sceptiques sont certainement devenus admiratifs. En 8 matches joués cette saison, le néo Bordelais a trouvé le chemin des filets à deux reprises, et a également délivré deux passes décisives.

Des statistiques satisfaisantes qui n’étonnent toutefois nullement le coach de Saint-Étienne qui, se déplace ce soir sur la pelouse du Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins. «Je serai content de voir Hatem. Il a eu beaucoup de caractère et s’est donné les moyens d’être performant, en s’entraînant seul. Il n’a peut-être jamais été aussi affûté, c’est bien ce qu’il fait à Bordeaux. Je suis très heureux pour lui, il est allé chercher ce qu’il vit et le mérite. S’il n’avait pas aimé le football, il y a longtemps qu’il aurait lâché et accusé le coup. C’est un vrai amoureux du foot, pas un calculateur», a ainsi confié Claude Puel au cours d'un entretien accordé au Progès. Des mots qui devraient faire grandement plaisir à l’intéressé.