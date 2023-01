Tradition, palais démesuré, luxe à foison : la vie fastueuse qui attend Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

La suite après cette publicité

L’aventure de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite est enfin lancée. Officiellement présenté hier comme un joueur d’Al Nassr, le Portugais a décoché un véritable jackpot en débarquant dans le Golfe, à savoir un contrat assorti d’un salaire annuel de 200 M€, à savoir 16,66 M€ par mois, 4,16 M€ par semaine, 595 238€ par jour, 24 801€ par heure. Jamais un joueur n’avait touché autant d’argent en un an. Mais promis, juré, CR7 assure ne pas avoir dit oui à Al Nassr uniquement pour remplir son compte en banque (déjà bien fourni). « J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C’est une chance d’aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin. Donner une vision différente du pays, du football. C’est pourquoi j’ai accepté cette opportunité », a-t-il déclaré hier.

Chacun se fera son opinion sur ces propos, mais toujours est-il que Ronaldo va découvrir un nouvel environnement. Tout d’abord, l’attaquant et sa compagne Georgina Rodriguez se sont sans doute assurés de pouvoir vivre ensemble. Car en Arabie Saoudite, pays conservateur et traditionaliste, un couple non marié n’a pas le droit de vivre sous le même toit. Il est même difficile d’imaginer que les dirigeants d’Al Nassr n’aient pas pensé à ce détail. «Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime », a d’ailleurs confirmé un avocat saoudien spécialisé en droit civil à l’agence EFE.

Un palace luxueux

Pour le reste, ce sera le grand luxe. Les médias saoudiens ont relayé une information selon laquelle CR7 devrait vivre dans un véritable bunker de luxe. L’immense palais du Lusitanien se trouverait dans le quartier d’Al-Muhammadiyah, situé au nord de la ville de Riyadh, et sa superficie est estimée à 4,26 kilomètres carrés. Un palais qui contiendrait 3 villas, en plus de l’espace de vie principal. Pour son chez-soi, CR7 aurait 8 chambres, une cascade, des espaces verts avec de grandes surfaces et une piscine olympique. Et ce n’est pas tout. Il y aurait aussi un boulodrome, deux salles de sport, 3 restaurants, un terrain de football et un autre pour le basket.

Un véritable complexe hôtelier rien que pour lui. Ronaldo n’a limite même pas besoin de sortir dans les rues de la capitale s’il veut s’amuser. Mais s’il décide de quitter son bunker, Ronaldo sera escorté tel un chef d’État puisque 3 sociétés de sécurité ont été désignées pour le protéger, s’il veut aller dans un magasin privé ou dans un complexe de jeux qui lui est réservé. Enfin, certains ajoutent qu’une dizaine de voitures auraient été mises à disposition du joueur et ses déplacements en avion seraient illimités (et à sa guise) et pris en charge par son club. Impressionnant.