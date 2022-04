Manchester City - Atlético de Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions revient et par la grande porte. Place aux quarts de finale aller maintenant avec un affrontement entre Manchester City et l'Atlético de Madrid ce mardi soir à l'Etihad Stadium (coup d'envoi à 21h). Voilà une opposition de style qui promet entre le grand favori anglais, mais qui a toujours du mal à parvenir jusqu'au dernier carré, et des Colchoneros qui ne sont jamais aussi dangereux lorsqu'ils se trouvent en position d'outsiders.

Pep Guardiola devra donc se méfier, lui qui est souvent raillé pour ses nombreuses déconvenues à l'approche de la finale. Il va en plus se passer de deux de ses titulaires en défense puisque Walker est suspendu et Dias est blessé. Devant Ederson, présent sans surprise dans le but, c'est Joao Cancelo qui jouera en latéral droit et Zinchenko à gauche. La charnière centrale sera elle composée de John Stones et du Franco-espagnol Aymeric Laporte.

City a du choix devant mais pas derrière

Au milieu de terrain, le capitaine De Bruyne sera aidé par Rodri devant la défense et Gündogan. Enfin devant, le technicien va devoir trancher mais on se dirige vers un trio Bernardo Silva-Gabriel Jesus-Raheem Sterling, laissant Riyad Mahrez ou encore Jack Grealish sur le banc de touche. Une armada offensive que Diego Simeone voudra contenir avec Oblak dans le but et une défense à trois constituée de Vrsaljko, Savic et de l'ancien Lillois Reinildo. Gimenez est lui blessé.

Dans ce 3-5-2, la domination de l'entrejeu sera prépondérante. Excellents lors de la double confrontation face à Manchester United, Llorente et Lodi devraient occuper les ailes avec entre eux, De Paul associé à Kondogbia et au capitaine Koke. Herrera (blessé) et Carrasco (suspendu) sont quant à eux absents. Enfin en attaque, Griezmann et Joao Felix seront sans doute alignés au détriment d'Angel Correa et surtout de Luis Suarez.

