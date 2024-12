FIFA-The Best 2024 : Kylian Mbappé au coeur des révélations étonnantes sur les votes

Cette fois, Vinicius Junior et tout le Real Madrid étaient bien présents à Doha (ils sont au Qatar pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale) pour assister à la cérémonie des FIFA-The Best 2024. Sans doute assurés de leur triomphe, les Merengues ont pu parader tranquillement pour aller récupérer leurs trophées de meilleur joueur (Vinicius Jr) et meilleur coach (Carlo Ancelotti) de l’année. Touché en plein coeur par son échec au Ballon d’Or, le Brésilien a devancé Rodri d’une courte tête.

Selon le détail des votes publié par la FIFA, le joueur du Real Madrid affiche 48 points, soit cinq de plus que le Ballon d’Or 2024 (43 pts). Troisième avec 37 unités, Jude Bellingham complète le podium, devant Dani Carvajal (31 pts), Lamine Yamal (30 pts) et Lionel Messi (25 pts). Un classement qui ne présente pas trop de grosses surprises, mais dans lequel Kylian Mbappé fait déjà parler. Le capitaine des Bleus est classé neuvième, avec 14 points. Il est derrière Erling Haaland (8e, 18 pts) et devant Florian Wirtz (10e, 8 pts). Et ce n’est pas tout.

Le vote de Mbappé n’apparait pas

Dans le détail des votes publiés par l’instance dirigeante du football, plusieurs choses interpellent. Ancien coéquipier du Bondynois au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a placé Mbappé en 2e position ! Le champion du monde argentin a mis Lamine Yamal premier et Vinicius Junior troisième. Capitaine de l’Italie, Gianluigi Donnarumma a lui aussi placé Mbappé second, derrière Lionel Messi et devant Vinicius Jr. Et qui dire du choix du joueur de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, qui a mis le Français premier.

Autre détail qui étonne : l’absence du vote de Kylian Mbappé ! Pour rappel, la FIFA publie le détail des votes des capitaines des sélections nationales et celui des sélectionneurs. Or, dans le document publié, pas de trace du vote du capitaine français. On sait que le brassard tricolore a tourné pendant l’absence de Mbappé lors des trêves internationales, mais le Bondynois reste le capitaine officiel des Bleus. Pourquoi cette absence ? Enfin, Didier Deschamps n’a pas voté pour son leader. Le Bayonnais l’a placé second, derrière Vinicius Jr et devant Rodri. Quant au journaliste français ayant voté, il n’a pas cité Mbappé dans son trio de tête (Vinicius Jr, Rodri, Bellingham).