Juve, PSG, Barça, mercato : Paulo Dybala vide son sac

Le feuilleton de l'été 2019. Il y a un an, Paulo Dybala avait animé le mercato en Italie puisqu'il n'entrait plus forcément dans les plans de la Juventus. Forcément, les meilleures écuries d'Europe étaient prêtes à sauter sur cette opportunité en s'offrant un élément talentueux. Manchester United espérait le récupérer et l'inclure dans l'opération Romelu Lukaku, que la Juve voulait. Mais le deal était tombé à l'eau, notamment en raison des exigences salariales élevées de La Joya. Le Paris Saint-Germain figurait aussi parmi ses prétendants. Ce, malgré le fait que Neymar reste dans la capitale. Malgré toutes ces approches, Dybala est finalement resté à Turin.

La suite après cette publicité

Une ville chère à son coeur et où il a continué à mouiller le maillot cette saison 2019-20. En attendant la reprise du championnat et des compétitions européennes, le natif de Laguna Larga en était à 34 rencontres jouées toutes compétitions confondues. Le temps pour lui d'inscrire 13 buts et de délivrer 7 passes décisives. Bien dans ses crampons, Paulo Dybala a accepté de revenir sur son mercato d'été 2019 lors d'un entretien accordé à CNN. «Il y a un an, la Juventus ne comptait pas sur moi. Ils ne voulaient pas que je continue à jouer ici. Manchester United et Tottenham cherchaient après moi. Je crois que le PSG aussi. Mais je voulais rester. J'ai vécu des mois compliqués et je ne voulais pas m'en aller en laissant cette image. Ce n'était pas juste».

Dybala envoie des messages à la Juventus

Puis il a ajouté : «J'ai dit au club que je voulais rester et ce n'était pas facile car les intentions de l'équipe étaient distinctes. Une fois que le mercato était fermé, avec l'arrivée de Maurizio Sarri, j'ai beaucoup grandi. Nous avons beaucoup mieux joué et nous avons réalisé une grande saison». Sous contrat jusqu'en 2022, l'international argentin a évoqué son avenir et la possibilité d'une prolongation à la Juventus. «Pour le moment, il n'y a rien. Il me reste une année et demie de contrat (il pourra signer libre en janvier 2022). Ce n'est pas beaucoup et je comprends qu'avec le coronavirus cela est compliqué pour le club. Mais d'autres ont prolongé. Nous verrons ce qui va se passer». Ce qui est certain, c'est que le joueur âgé de 26 ans aimerait poursuivre sa belle histoire avec la Vieille Dame.

«Je suis heureux ici et j'ai une excellente relation avec l'environnement, l'entité et le président du club. Je crois que tôt ou tard nous allons nous asseoir et parler, ou peut-être pas...Je ne sais pas. Je pourrais prolonger, mais cela dépend de la Juventus». Cela ne l'empêche pas de suivre ce qui se fait ailleurs. «La vérité est que le Barça est un grand club, de niveau mondial, et avec Lionel Messi il est encore plus grand. Ce serait bien d'y jouer mais la Juventus est aussi une très grande entité, riche en histoire, où jouent de très grands footballeurs. Il y a tant de qualités que tu pourrais monter deux équipes. La possibilité de jouer avec des personnes comme Gianluigi Buffon et Cristiano Ronaldo, qui font grandir l'équipe». Fidèle à la Juventus, Paulo Dybala n'exclut donc rien pour son avenir et n'hésite pas à envoyer quelques petits messages à la direction bianconera. Il reste à savoir si celle-ci sera réceptive...