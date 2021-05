L’incroyable geste de l’Ajax Amsterdam à ses abonnés

Vainqueur de l’Eredivisie cette saison, l’Ajax a souhaité faire un geste exceptionnel envers ses abonnés. En effet, le club d’Amsterdam a fait fondre une partie du trophée de champion (2,75kg) pour produire 42 000 étoiles de 3,45g (dont 0,06 g provient du trophée), redistribuées par voie postale à ses abonnés.

Le club a tenu à offrir ce souvenir à ses fans qui n'ont pas pu assister aux matchs cette saison comme a confirmé le directeur général Edwin van der Sar : « Cette saison, nous avons largement dû jouer sans nos fans. Enfin, sans eux assis dans les tribunes (…) Auparavant, lorsque nous disions "ce titre est pour vous", nous exprimions à quel point nous le faisions pour les fans cependant le partage du trophée est la preuve ultime que nous le sommes vraiment. Après une année mouvementée, nous veillons à ce que nos fans aient le sentiment de faire partie de notre championnat. »

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA