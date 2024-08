C3 Barrages : l’Ajax étrille Jagiellonia et file vers la qualification

Dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa, l’Ajax Amsterdam se déplaçait sur la pelouse de Jagiellonia. Face à la formation polonaise, le pensionnaire d’Eredivisie n’a pas tremblé pour prendre une grande option sur la qualification.

Portée par un triplé de Chuba Akpom (10e, 61e, 69e) et une réalisation de Mika Godts (28e), l’écurie batave a déroulé et aurait même pu aggraver un peu plus le score mais Mika Godts (79e). Qu’importe. Avec le large avantage, l’Ajax a fait un grand pas et doit désormais confirmer au match retour…