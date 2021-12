Atlético de Madrid : Antoine Griezmann fait le show !

La suite après cette publicité

Lorsqu'Antoine Griezmann a fait son grand retour à l'Atlético de Madrid deux saisons après son départ controversé au FC Barcelone, les supporters du club madrilène ne lui ont pas fait de cadeau et Grizi a été accueilli avec de nombreux sifflets et beaucoup de défiance. Un fait somme toute logique entre son vrai-faux départ il y a trois ans et le fameux documentaire "La decision" puis son départ réel cette fois-ci un an plus tard pour la Catalogne.

Mais l'opération Barça a tourné au cauchemar pour le champion du monde 2018 qui a sauté sur l'occasion de revenir dans son ancien club en toute fin de mercato. Si les débuts ont été difficiles, Antoine Griezmann, qui s'est octroyé un nouveau look pour son retour chez les Colchoneros, s'offre une seconde jeunesse, principalement en Ligue des Champions. Ce mardi soir, c'est lui qui a porté des Colchoneros pourtant mal en point dans le groupe B pour lui offrir une qualification inespérée.

Autant de buts avec l'Atleti en 3 mois qu'en 16 matches avec le Barça en C1

Si le début du match n'a pas été simple avec deux occasions manquées (22e, 50e), c'est lui qui a tout débloqué. Impliqué dans les trois buts de son équipe, dans tous les bons coups, il a porté l'Atleti vers la victoire face au FC Porto (1-3) et a assuré la qualification des siens. Sacré homme du match à la fin de la rencontre, Grizou (30 ans) ne pouvait cacher sa satisfaction et son bonheur d'être revenu à Madrid : «C'est l'Atleti. Ce match est le résumé de la phase de groupes parce que nous savions que nous jouions tout ici. C'est une fierté d'appartenir à cette équipe. C’est pour ça que je suis revenu et j'apprécie beaucoup. J'espère que nous pourrons faire une bonne campagne en Ligue des champions.»

Antoine Griezmann 🇫🇷 nommé Homme du Match de FC Porto - Atlético de Madrid ! 🏆



📸 @Atleti #UCL #FCPATM pic.twitter.com/HbJizpGpNO — Foot Mercato (@footmercato) December 7, 2021

Si l'Atletico de Madrid verra les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, il peut clairement dire merci à l'international tricolore qui a marqué 4 buts dans la compétition, soit 57 % des buts de son équipe. Pour la petite histoire, c'est autant que lors de ses 16 matches disputés en C1 avec le Barça, tout un symbole. Si Griezmann n'a pas eu l'honneur des couvertures des journaux madrilènes, nul doute qu'une prestation de ce type dans le derby ce week-end face au Real Madrid achèvera son opération reconquête à l'Atletico qui peut, rappelons-le, l'acquérir définitivement pour 40 M€ dès qu'il le souhaite ou à la fin des deux ans du prêt commencé en septembre dernier.