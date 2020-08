Manchester United dévoile son maillot extérieur pour 2020-2021

Après avoir dévoilé son maillot domicile et une gamme training complète, Manchester United a présenté sa tunique extérieure ce samedi 15 août. L'an passé, cette dernière était beige et le maillot third était noir. Ce nouveau maillot de MU rend hommage à Newton Heath, l'équipe à l'origine du club, fondée par une compagnie ferroviaire.

La suite après cette publicité

Cette année, Paul Pogba, Anthony Martial & co porteront un maillot noir floqué de l'équipementier Adidas et du sponsor principal Chevrolet. Il présente un imprimé camouflage peint à la main, mêlant ainsi art et football. Le design de cette nouvelle tunique des Red Devils est plus jamais tourné vers le lifestyle et l'urbain.