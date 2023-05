Luton Town monte en Premier League au bout du suspense !

Alors que les montées de Burnley et Sheffield United étaient d’ores et déjà actées, la rencontre de ce samedi soir entre Coventry City et Luton Town devait déterminer laquelle de ces deux formations serait le troisième larron à accéder en Premier League. Et au terme d’un match fou ponctuée par une séance de tirs au buts irrespirable, c’est finalement Luton qui a décroché le dernier billet pour l’élite.

Les hommes de Rob Edwards avaient fini troisième en Championship et, après avoir éliminé Sunderland en demi-finale des barrages, ils ont ouvert le score contre Coventry grâce à Jordan Clark (1-0, 23e). Dans une rencontre équilibrée, leur adversaire est revenu grâce à Gustavo Hamer (1-1, 66e). Incapables de se départager même après des prolongations âprement disputées, les deux équipes se sont alors départagées aux tirs au but et c’est le malheureux Fankaty Dabo qui s’est raté alors que personne n’avait loupé sa tentative jusque-là (6-5). La partie de supporters de Luton Town a alors exulté dans les travées de Wembley : au bout du suspense, leur équipe était de retour en Premier League, 31 ans après.

