Real Madrid : Carlo Ancelotti place Eden Hazard sur la liste des transferts !

Le feuilleton Mbappé est (re)lancé. Ces derniers jours, un énorme regain d'optimisme a envahi la presse espagnole, qui estime que la possibilité de voir le prodige bondynois évoluer un week-end sur deux sur la pelouse du Bernabéu dès la fin août est réelle. Même si l'opération s'annonce très (très) compliquée, à cause du Paris Saint-Germain logiquement, les Madrilènes y croient et surtout, seraient en mesure de mettre l'argent sur la table.

Et de toute manière, pour Pérez, c'est très clair : cet été, c'est Kylian Mbappé ou rien. Aucun plan B ne sera recruté en cas d'échec et les Merengues attendront 2022. Aucun joueur ne sera recruté à un autre poste d'ici la fin du marché. En revanche, ça va quand même bouger dans le sens des départs, où le club de la capitale espagnole poursuit, peu à peu, son dégraissage.

Le Real Madrid à l'écoute de toute offre

Comme l'explique ABC, Carlo Ancelotti souhaite un effectif de 23 joueurs maximum. Le journal rappelle que plusieurs joueurs sont en vente, et leurs noms ne surprendront personne : Luka Jovic, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Alvaro Odriozola, Martin Ødegaard qui souhaite visiblement plier bagage, ou encore Gareth Bale. En revanche, on ne s'attendait pas à voir Eden Hazard inclus dans cette vague de joueurs placés sur la liste des transferts. La star belge n'a clairement pas convaincu depuis son arrivée il y a deux ans, et visiblement, les dirigeants merengues en ont eu assez.

Sans parler de son salaire colossal qui, une fois pris en charge par un autre club, permettrait au Real Madrid de respirer un peu plus. Le média rajoute qu'en cas d'offre de transfert ou de prêt, elle serait acceptée par le Real Madrid. Pour l'instant, le Diable Rouge n'a pas manifesté de velléité de départ. « Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux, mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure... », confiait-il même fin mai. Mais qui sait, la donne pourrait changer et ce mois d'août va être long, très long...