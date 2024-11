Manchester City : qui sont les coupables de la crise ?

Deuxième de Premier League, Manchester City est pourtant bel et bien en crise. Relégué à neuf points de Liverpool après une nouvelle défaite contre Tottenham (4-0), le club mancunien traverse une phase compliquée sur les dernières semaines. Battue par Tottenham en Carabao Cup le 30 octobre dernier (2-1), l’équipe de Pep Guardiola a ensuite connu la défaite face à Bournemouth (2-1), le Sporting CP (4-1), Brighton (2-1) et donc ce nouveau match face aux Spurs. Une série de 5 défaites de rang qui est la première de l’ère Pep Guardiola avec les Skyblues qui a de quoi inquiéter. En difficulté offensivement et défensivement tout en étant balloté dans l’entrejeu, Manchester City semble exploser à tous les étages.

Pep Guardiola

Chef de file de Manchester City, le coach espagnol a certes amené Manchester City à remporter la Ligue des Champions 2023 tout comme six Premier League en huit ans. Architecte des succès mancunien, Pep Guardiola, ne peut pas être contestée sur son bilan à la tête de la formation anglaise. En revanche sur la préparation de la saison 2024/2025, on peut trouver à redire. Peu actif sur le mercato avec seulement deux renforts avec Savinho (Troyes) et Ilkay Gündogan (FC Barcelone) qui ont coûté 25 millions d’euros à eux deux, Manchester City a surtout retirer des options sur son banc en vendant pour 141 millions d’euros avec Julian Alvarez, João Cancelo, Sergio Gomez, Yan Couto et Kalvin Phillips en chefs de file. Sur les dernières années, l’effectif mancunien s’est réduit de manière drastique (Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus, Fernandinho …) pour un groupe limité en nombre. Balayée par les blessures cette saison, l’équipe de Pep Guardiola paye en grande partie les choix du technicien espagnol sur la planification de son groupe.

Erling Haaland

Auteur de 12 buts en 12 matches de Premier League et de 15 réalisations en 17 rencontres toutes compétitions confondues, le buteur norvégien n’est pas le joueur le plus fautif. Au contraire, son efficacité a permis à Manchester City de réaliser quelques résultats intéressants sur le début de saison. En revanche, le Norvégien subit le contrecoup des siens avec seulement 2 buts sur les 7 derniers matches de Premier League des Skyblues. N’arrivant pas forcément à porter un collectif défaillant par des exploits personnels cette saison, l’ancien du Borussia Dortmund est capable de mieux et doit être capable de se montrer davantage autosuffisant.

Savinho

Recrue star de l’été mancunien, Savinho est encore loin d’avoir l’impact nécessaire. Si l’ailier brésilien est capable de faire mal que ce soit sur l’aile gauche ou l’aile droite et fait des différences, cela reste encore trop perfectible sur le plan de l’efficacité. Avec toujours 0 but en 16 matches même s’il a délivré 5 passes décisives, l’ancien de Girona est encore loin de faire l’unanimité. Alors que derrière Erling Haaland, aucun joueur offensif n’a marqué plus d’un but en Premier League, il doit élever son niveau au même titre que Jack Grealish, Jérémy Doku ou encore Phil Foden.

Phil Foden

Justement, la note va être salée pour le joueur de 24 ans, car il doit être jugé par rapport à son nouveau statut, celui de meilleur joueur de Premier League lors de la saison 2023/2024. Son impact est bien moins impressionnant que l’an dernier. S’il était fragile physiquement en début de saison, il est depuis revenu et n’a pas su retrouver le niveau affiché il y a un an. Auteur de 3 buts et de 2 offrandes en 15 matches, Phil Foden dispose d’un bilan assez moyen et son apport créatif est assez médiocre. Celui qui est censé représenter le futur successeur de Kevin De Bruyne doit être capable de confirmer sa saison dernière. Pour le moment, ce n’est clairement pas ça …

Kevin De Bruyne

Cadre de Manchester City sur les dernières années, le Belge semble arriver doucement, mais sûrement sur la fin de son histoire mancunienne. Le joueur de 33 ans qui arrive sur sa dernière année de contrat n’a disputé que 9 matches pour 1 but et 1 offrande. Encore une fois, sa fragilité l’handicape tout comme Manchester City. Excellent lors des 4 premières journées lorsqu’il était présent, il a ensuite connu des pépins et n’arrive pas à retrouver son influence depuis son retour sur les terrains. Quand il n’est pas à son meilleur niveau, Kevin De Bruyne voit Manchester City ronronner et il devra corriger le tir pour aider les Skyblues à se remettre la tête à l’endroit.

Ilkay Gündogan

Excellent l’an dernier avec le FC Barcelone, le milieu de terrain allemand connaît un retour difficile du côté de Manchester City. Auteur de 16 apparitions (1 but et 1 passe décisive), il semble emprunté physiquement et a un apport créatif bien moins important que ce dont on lui connaît. La perte de Rodri Hernandez, victime d’une rupture des ligaments croisés, n’a pas arrangé son cas et Pep Guardiola n’arrive pas à trouver la solution dans un entrejeu où Mateo Kovacic et Bernardo Silva n’ont pas le profil pour faire ce que faisait Rodri. Ilkay Gündogan est partie prenante de la crise des Skyblues.

Pep Guardiola veut relancer la machine

Prenant ses responsabilités, Pep Guardiola a en tout cas donné le ton avant de défier ce mardi le Feyenoord en Ligue des Champions. Le coach catalan qui veut enrayer cette dynamique devra trouver la bonne formule pour y arriver : «nous ne nous attendons pas à perdre plusieurs fois des matchs importants, mais cela s’est produit et nous devons trouver un moyen. Quand nous avons commencé à perdre, j’ai dit aux gens : « je dois trouver un moyen". Je dois le faire. C’est mon devoir et ma responsabilité de trouver un moyen d’être plus régulier, de m’améliorer et de gagner des matchs […] J’ai le sentiment que nous ferons de très, très bonnes choses cette saison. Je n’abandonne pas, j’ai le sentiment que nous serons là. Je sais que lorsque nous perdons, tout est remis en question. C’est notre affaire. Nous devons gagner des matches.» Avec de nombreux cadres défaillants, Manchester City se retrouve dans une situation assez inédite, mais ne manque pas de qualité pour trouver comment rebondir.