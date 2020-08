LOSC : Gérard Lopez entérine le départ de Gabriel

Gabriel Magalhaes (22 ans) est toujours lillois. Et ce malgré les sollicitations d'Everton ou encore Arsenal et Manchester United en Angleterre. Comme nous vous le révélions récemment, le défenseur central brésilien a déjà scellé un accord avec le Napoli. Mais les dirigeants du club italien semblent temporiser dans ce dossier en attendant une évolution de la situation de Kalidou Koulibaly. Dans une interview accordée à la BBC, Gérard Lopez a confirmé que le départ de Gabriel était imminent.

« Notre façon de travailler est simple. Nous lui expliquons, et à son agent, ce que nous attendons, et lorsque les offres attendues arrivent, il fait son choix. Nous en sommes là, nous lui avons dit: « Il faut prendre une décision, mais on ne te met pas la pression ». Je pense qu'il va choisir cette semaine, ou la prochaine. Il part, nous avons donné notre accord, » a ainsi commenté le président des Dogues. Le dénouement du feuilleton Gabriel semble donc imminent...