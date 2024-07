L’OL en passe de doubler Monaco pour Georges Mikautadze !

Si le mercato estival ronronne tranquillement pour le moment, le feuilleton du transfert de Georges Mikautadze (23 ans) sort clairement du lot. D’abord transféré officiellement à Metz au début de l’été après un échec à l’Ajax Amsterdam, l’attaquant géorgien, qui est aussi l’une des révélations de l’Euro 2024 (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres), était annoncé proche de Lyon, mais surtout du RC Lens et de l’AS Monaco ces derniers temps.

Les Sang et Or ont même été devancés par les Monégasques, malgré la gourmandise du FC Metz. Le club lorrain, qui a longtemps espéré pouvoir récupérer entre 25 et 30 M€ dans l’opération, a finalement accepté une dernière offre du club de la Principauté autour des 20 M€, comme nous l’avions révélé. Des discussions animées entre le joueur, son entourage et le club de la Principauté ont eu lieu ces dernières heures, mais Monaco s’assurait optimiste quant à l’issue de ce dossier interminable.

L’Olympique Lyonnais s’est mis d’accord avec Georges Mikautadze

Sauf que ce dossier ne pouvait pas s’arrêter comme cela. Selon les dernières informations de L’Équipe, le Roi Georges Mikautadze n’a pas souhaité donner son accord au club de la Principauté et a refusé de se rendre à Monaco. En parallèle, l’Olympique Lyonnais, son club formateur, a réussi à se mettre d’accord avec son ancien joueur autour d’un contrat de cinq ans, à un salaire supérieur à ce qu’il touchait à l’Ajax. Un sacré coup de théâtre, mais le feuilleton n’est pas encore terminé.

Pour concurrencer Alexandre Lacazette et le faire souffler au début de la saison, lui qui disputer les JO 2024, avec les Bleus, l’OL souhaite rapidement boucler ce dossier avant le début de la saison de Ligue 1. Mais l’OL va maintenant devoir négocier avec Metz et espère faire baisser le tarif auprès des Grenats, qui l’ont enrôlé pour 13 M€. Rien n’est encore décidé, mais l’OL est maintenant proche de doubler tout le monde et s’offrir un nouvel attaquant de taille pour l’avenir.