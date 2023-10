OM : le tweet énigmatique du fils de Bernard Tapie fait du bruit !

Voilà maintenant plusieurs jours que l’OM connait des événements difficiles. Entre le départ de Marcelino, le clash avec les groupes de supporters, les envies de départ de Pablo Longoria, la claque contre le PSG au Parc et l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc, le quotidien phocéen n’est pas de tout repos. Stéphane Tapie, fils de l’ancien président de Marseille, a publié un tweet quelque peu étrange : «Le mal est bien plus profond et attention à ne pas minimiser ce qu’il se passe réellement à l’OM», a-t-il alors écrit sur le réseau social désormais renommé X depuis quelques semaines.

Mais après avoir reçu plusieurs réponses, parfois trop virulentes, le fils de l’ancien boss de l’OM a tenu à ajouter pour appuyer son propos : «En vrai, ça sert à rien de poster ici. Trop de haineux, de mal élevé, qui sous couvert d’anonymat d’un pseudo vous vous croyez tous permis. Alors je vais pas arrêter de prendre la parole ici et arrêter tout court toute discussion». Le message est passé et le climat s’intensifie au Vélodrome…