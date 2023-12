Argentine : Alejandro Garnacho doit cacher son fantasme pour CR7 devant Messi

S’il n’a jamais caché son amour et son sentiment d’appartenance pour l’Argentine, Alejandro Garnacho a également toujours assumé son admiration pour Cristiano Ronaldo. Depuis le début de sa carrière, le joueur de Manchester United s’évertue à ressembler à son idole, dont il reproduit régulièrement sa célébration après ses buts. Un blasphème, certains diront en Argentine, tant le football est une religion et Lionel Messi une divinité. D’ailleurs, cette passion a inévitablement suscité quelques moqueries et chambrages à Garnacho au sein de la sélection argentine, comme indiqué Leandro Paredes dans un entretien accordé à DSports.

«On lui a parlé de ça un peu en plaisantant mais il est très timide et ne répond pas. Le pauvre, on l’a rendu fou, il est devenu très nerveux et ne parlait plus, a indiqué le champion du monde argentin concernant son coéquipier en sélection. Comme il l’a dit, je pense qu’il (Ronaldo) est son idole, il l’a toujours beaucoup suivi et joue de manière assez similaire. Donc c’est normal, il n’y a rien. Mais évidemment que quand il arrive en équipe nationale, il doit changer un peu parce que notre idole, à nous, est là, a-t-il conclu.»