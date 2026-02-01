Les Young Boys pensent à Dan Sinaté

Le jeune international malien U23 Dan Sinaté est un profil très suivi sur ce mercato hivernal. Le latéral gauche de 19 ans du SCO d’Angers est suivi du côté de la Suisse et des Young Boys de Berne selon nos informations. Pour cause, après la blessure de Jaouen Hadjma lors de la CAN 2025 au Maroc, le club suisse cherche un remplaçant pour le reste de la saison.

La suite après cette publicité

Et les Young Boys ont donc ciblé le très talentueux joueur angevin. Il figure dans une liste élargie. Un prêt jusqu’à la fin de saison est à l’étude pour le latéral gauche qui a fait quelques apparitions sur le banc de l’équipe première cette saison en Ligue 1.