L’OL vise une star des bancs de Premier League pour remplacer Laurent Blanc

L’OL est lanterne rouge de la Ligue 1. Une phrase choquante si elle avait été écrite il y a quelques années, mais qui ne surprend finalement pas grand monde actuellement, à commencer par les supporters lyonnais qui dénoncent une mauvaise gestion de leur club depuis des années déjà. Après un mercato assez maigre au goût de beaucoup de fans, l’entame de championnat est donc désastreuse, avec un petit point pris en quatre journées.

La suite après cette publicité

Et forcément, le poste de Laurent Blanc est en danger. Comme c’est habituel dans ce genre de cas, l’entraîneur est le premier à sauter. La direction lyonnaise a déjà commencé à travailler sur son remplaçant, en attendant l’annonce de son licenciement. Thiago Motta et Will Still sont ainsi deux noms qui plaisent à l’état-major de l’OL selon L’Equipe, alors que Marcelo Gallardo aurait déjà dit non.

À lire

OL : Jeff Reine-Adelaïde bradé à Molenbeek

Un ancien de Chelsea

Ce mercredi, le quotidien sportif dévoile un nouveau nom : celui de Graham Potter. Comme l’explique le média, l’Anglais est tout en haut de la short-list lyonnaise pour le poste d’entraîneur. Licencié de Chelsea en avril dernier après une aventure réussie à Brighton, il est à la recherche d’un nouveau challenge. Et il serait plutôt ouvert à une aventure lyonnaise, toujours selon le journal.

La suite après cette publicité

Il a ainsi déjà échangé avec John Textor ce mardi, et les choses se sont plutôt bien passées. Le tacticien britannique doit cependant encore donner une réponse finale. En plus de Potter, il y a deux autres entraîneurs étrangers ciblés par l’OL, mais leur nom n’a pas filtré. Le média rajoute que Textor veut prendre son temps et ne pas se précipiter…