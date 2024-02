Mercato d’hiver : la Ligue 1 a dépensé plus d’argent que la Premier League, la Bundesliga et la Liga !

Le mercato hivernal a refermé ses portes depuis douze jours. Cette année, le mois de janvier n’a pas été très riche en actualité dans la planète football. La preuve avec le dernier rapport concernant la fenêtre hivernale 2024 publié par la FIFA. Il y a eu légèrement plus d’opérations, mais les sommes investies ont été moindres que l’an passé. « Au cours de la fenêtre de janvier 2024, le football masculin a enregistré 4 716 transferts internationaux. Selon le rapport International Transfer Snapshot de la FIFA, ce nombre est en augmentation de 0,6% par rapport à celui de la précédente fenêtre de janvier. Avec USD 1,46 milliard (environ 1,36 milliard d’euros) investi dans le football masculin, les clubs sont passés à 8,2% du record établi en janvier 2023 (1,6 milliard de dollars, soit environ 1,493 milliard d’euros, ndlr). Ce total demeure tout de même le deuxième le plus élevé de l’histoire ».

La suite après cette publicité

Cependant, et c’est assez rare pur le souligner, la France a été le pays le plus dépensier du mercato hivernal, devant l’Angleterre (171,7 M€), l’Allemagne (140,9 M€) et l’Espagne (138,8 M€). Un constat dû en grande partie, il faut dire, aux deux recrues à 20 M€ du Paris Saint-Germain (Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo) et surtout au besoin de l’Olympique Lyonnais de renforcer son effectif pour éviter la relégation en Ligue 2. Pour rappel, les septuples champions de France ont dépensé près de 60 M€ pour faire venir Nemanja Matic, Gift Orban, Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, Orel Mangala et Saïd Benrahma.

À lire

Trois raisons de ne pas rater PSG - Real Sociedad

La L1 a animé le mercato

Tout ça, sans oublier les campagnes de recrutement du Stade Rennais (26 M€ pour Alidu Seidu et Azor Matusiwa) et de l’Olympique de Marseille (22 M€ pour Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Jean Onana). « La France arrive en tête du classement des pays les plus actifs sur le marché des transferts internationaux en ce mois de janvier 2024 puisque ses clubs ont dépensé USD 291,9 millions (environ 272 M€, ndlr), soit plus du double de l’année précédente », indique l’instance dirigeante, qui a également confirmé la très faible activité des clubs anglais en raison des règles du fair-play financier imposé par la Premier League.

La suite après cette publicité

« À l’inverse, les dépenses des clubs anglais se sont effondrées de près de 80% par rapport à janvier 2023, où elles avaient atteint un montant record. Cela reste toutefois suffisant pour réaliser le deuxième total le plus élevé parmi toutes les fédérations. L’Angleterre et l’Espagne ont pour leur part enregistré le plus grand nombre de transferts entrants dans le football féminin – 29 chacune – tandis que la Suède et les États-Unis ont été impliqués dans 30 transferts sortants. » Le prochain rapport de la FIFA sera publié en septembre 2024.