Benjamin Bourigeaud n’exclut pas un retour en Europe

Benjamin Bourigeaud, triple buteur contre l'AC Milan @Maxppp

Exilé au Qatar depuis l’été 2024, Benjamin Bourigeaud (31 ans) évolue aujourd’hui à Al-Duhail. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire du Stade Rennais et du RC Lens fera-t-il un retour en Europe ? Interrogé à ce sujet, il se laisse toutes les portes ouvertes.

«Je ne me l’interdis pas ! Le Qatar n’est pas un choix de fin de carrière, car je n’estime pas être en fin de carrière. Je ne me fixe aucune limite. J’ai encore deux ans de contrat, et on verra ce que l’avenir réserve, mais je me suis fait foi de tout faire pour garder mon niveau. Je continue de travailler énormément au quotidien, et j’ai gardé les mêmes références en datas (données) qu’en Europe, sur les distances parcourues ou l’intensité», a-t-il déclaré dans les colonnes de Ouest France.

