L’OM débarque sur la Kings League avec Adil Rami !

La Kings League, la ligue de football à sept créée en 2022 par l’ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, s’apprête à débarquer en France après avoir conquis l’Espagne, l’Italie, le Mexique et le Brésil. Inspirée des codes du streaming et de l’e-sport, cette compétition propose une version spectaculaire et modernisée du football, où chaque match est rythmé par des règles innovantes, comme l’utilisation de cartes spéciales permettant d’influencer le cours du jeu. En France, le format restera fidèle aux éditions précédentes : huit équipes s’affronteront dans une phase régulière, chacune disputant sept rencontres avant que les meilleures formations ne se qualifient pour les playoffs. Outre le titre national, les équipes en tête du classement auront aussi la possibilité d’accéder à la prestigieuse Kings World Cup, tournoi mondial réunissant les meilleures équipes de chaque pays participant. Cette dynamique compétitive, couplée à une production audiovisuelle pensée pour le public des plateformes de streaming, promet de séduire un large éventail de spectateurs, du passionné de football au simple curieux en quête de divertissement.

Le lancement de la Kings League France est prévu pour le 6 avril 2025, avec une diffusion gratuite sur M6+, un atout majeur pour assurer un large rayonnement médiatique. Mais au-delà du format de jeu, l’un des éléments distinctifs de cette ligue est l’implication de personnalités issues du football et du monde du streaming en tant que présidents d’équipe. Des figures emblématiques du ballon rond, comme les internationaux français Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan, dirigeront une équipe ensemble, tandis que l’ex-international Samir Nasri s’associera au streamer AmineMaTue et à l’ancien joueur Jérémy Ménez. D’autres stars du web, telles que Squeezie, Domingo ou Michou, seront également aux commandes de formations, apportant leur notoriété et leur capacité à fédérer une communauté. Avec cette combinaison de football de haut niveau et d’animations interactives destinées aux fans, la Kings League France pourrait bien révolutionner l’approche du sport-spectacle et attirer un nouveau public, avide de contenu dynamique et immersif.

L’OM rejoint le projet !

Dans une vidéo publiée par Adil Rami, on y apprend que Pablo Longoria participera à la fête avec l’OM à ses côtés, à l’image de la Juventus qui s’est lancée aussi il y a quelques mois dans l’aventure : «l’Olympique de Marseille devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Il s’agit du Wolf Pack FC, équipe fondée et présidée par l’ancien Olympien Adil Rami. À l’occasion de la première édition de la Kings League France, qui se déroulera à partir du 6 avril prochain, l’Olympique de Marseille innove en collaborant avec le Wolf Pack FC qui a vu le jour sous l’impulsion d’Adil Rami. Le champion du monde 2018 a porté les couleurs olympiennes entre 2017 et 2019, atteignant notamment la finale de la Ligue Europa avec son club de cœur lors de la saison 2017-2018. Autre point commun majeur, le bleu et le blanc habilleront d’ailleurs fièrement les tuniques du Wolf Pack FC, en référence directe aux couleurs traditionnelles de l’Olympique de Marseille», est-il écrit dans le communiqué officiel. La Kings League France est un événement qui attire un public jeune et dynamique, avec une forte présence sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. En s’associant à cet événement, l’OM pourrait toucher une nouvelle audience, notamment parmi les fans de sport et de football qui suivent la compétition sur ces plateformes. Ce partenariat offre au club une visibilité accrue, en particulier au niveau national et international, grâce à la diffusion des matchs de la Kings League et à la participation d’influenceurs et de personnalités médiatiques. Cela permet à l’OM de se connecter à un public plus large et plus jeune, souvent moins fidèle au football traditionnel, mais de plus en plus influent dans les tendances du sport.

«Cette collaboration inédite se traduira, au fil des semaines à venir, par plusieurs initiatives : les joueurs du Wolf Pack FC bénéficieront notamment d’un media day au Centre Robert Louis-Dreyfus afin de créer des contenus digitaux qui seront postés sur les plateformes du club, ainsi que d’une mise à disposition des infrastructures et d’équipements de l’Olympique de Marseille. Ils seront également invités à l’Orange Vélodrome pour encourager l’OM à l’occasion d’un match de Ligue 1 McDonald’s, d’ici la fin de la saison. Tout au long de cette première édition de la Kings League, les Bleu et Blanc du Wolf Pack FC seront soutenus par l’ensemble de la communauté olympienne, qui aura l’occasion de suivre cette aventure sur les réseaux sociaux de l’OM avec des interactions et beaucoup d’autres surprises», poursuit le communiqué officiel. Un tel partenariat offre à l’OM de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans la création de produits dérivés ou de contenus exclusifs co-brandés. Les synergies entre l’univers du football traditionnel et celui de l’e-sport ou du sport-spectacle pourraient générer des revenus supplémentaires, en particulier dans le domaine des produits numériques et des expériences immersives.

La Kings League France étant un événement qui mise sur l’interactivité et l’implication des fans, l’OM va clairement tirer parti de cette dynamique pour renforcer sa propre base de supporters. En s’associant à la ligue, l’OM a l’opportunité de créer des expériences interactives pour ses fans, telles que des concours, des événements exclusifs ou des interactions via les réseaux sociaux. Ce type de partenariat rapproche le club de ses supporters en renforçant le lien émotionnel entre eux, tout en créant une communauté fidèle et engagée. La dimension "influence" de la Kings League France, portée par des personnalités publiques et des streamers, offre à l’OM une plateforme idéale pour attirer de nouveaux fans et renforcer sa popularité auprès des jeunes générations. La Kings League se distingue par son approche moderne du football, qui mêle spectacle, règles innovantes et divertissement. En signant un partenariat avec cette ligue, l’OM s’affiche un club avant-gardiste, prêt à s’adapter aux nouvelles tendances du sport. Ce partenariat permet au club d’explorer de nouveaux formats et d’expérimenter avec des événements spéciaux, des matchs de gala ou des compétitions parallèles qui fusionnent les genres, attirant ainsi un public plus large et plus diversifié. Cela pourrait également renforcer l’image du club comme étant connecté à l’évolution du sport moderne. L’OM réalise un gros coup.