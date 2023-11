Manchester City : Leo Messi s’était offert à Pep Guardiola

La gifle historique face au Bayern aura définitivement marqué un tournant dans l’histoire de Lionel Messi et le FC Barcelone. S’il a quitté le club librement un an plus tard, l’Argentin aurait bien pu faire ses valises à l’issue du Final 8 en 2020. C’est ce qu’explique en tout cas le journaliste Martí Perarnau dans son livre « Dieu sauve Pep », ouvrage passant en revue la carrière exceptionnelle du technicien espagnol. Un chapitre intitulé «Je veux juste partir» décrit par ailleurs les coulisses des jours qui ont suivi le 8-2 au Barça. Dans son livre, Perarnau explique que Messi aurait ainsi envoyé un burofax pour réclamer son départ à sa direction, et un message WhatsApp à Sergio Agüero dans lequel il était question de la situation de Pep Guardiola et de la possibilité, ou non, de le rejoindre chez les Skyblues.

Tout juste éliminé par l’OL en C1, l’Espagnol aurait reçu Messi à son domicile quelques jours plus tard pour évoquer le sujet. Se sentant «trompée et trahie » par sa direction, la Pulga se serait entretenue pendant plusieurs heures avec son mentor, forcément ouvert à l’idée de collaborer à nouveau avec son ancien joueur. La fin, c’est un succulent dialogue rapporté par Martí Perarnau. «A Manchester on s’entraîne très dur… Et je continue de faire de longs entretiens tactiques. Peut-être que tu vas t’ennuyer», aurait lancé Guardiola. Ce à quoi aurait répondu Messi : «je vais m’entraîner dur, je ne suis pas inquiet pour ça. Je tiendrai le coup. Je supporterai tout ce que tu fais.» Sur le ton de l’humour, le tacticien lui aurait alors rétorqué : «Leo, nous avons vieilli. Peut-être que nous ne pouvons plus nous supporter…» Finalement, l’opération n’aura jamais eu lieu en raison de la clause libératoire de Messi estimée à 750 M€ à l’époque.