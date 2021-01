Zlatan s’est excusé après son expulsion face à l’Inter

Hier soir, l’Inter s’est imposée face à l’AC Milan dans le derby della Madonnina en quart de finale de la Coupe d’Italie (2-1). Une rencontre marquée par l’échauffourée entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku. D’abord buteur sur l’ouverture du score milanaise, puis au coeur de la dispute avec l’attaquant belge, le Suédois a ensuite été exclu en seconde période, après une faute d’humeur sur Kolarov. Avec ce deuxième carton jaune, l’ancien Parisien retourne au vestiaire et laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 pour le reste de la rencontre, qu’ils perdront malheureusement dans les derniers instants.

Après la rencontre, son entraîneur Stefano Pioli a expliqué que Zlatan s’était excusé auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire, et que selon lui, la défaite des Rossoneri s’explique par cette exclusion. «La différence s'est faite simplement sur le fait qu'on se soit retrouvés à dix. A onze contre onze, le match était ouvert et on était devant.» a-t-il expliqué au micro de la Rai. Deuxième défaite consécutive pour les Milanais, après leur revers face à l'Atalanta ce week-end en championnat (défaite 3-0).