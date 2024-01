Nantes : Jocelyn Gourvennec confirme les arrivées de Kadewere et Traoré

Voilà des renforts bienvenus au FC Nantes. 13e de Ligue 1 à seulement 4 points du barragiste virtuel, Toulouse, le tout nouveau club de Jocelyn Gourvennec va prochainement accueillir deux nouvelles recrues. L’entraîneur, qui a «validé les profils», a confirmé en conférence de presse ce mercredi les arrivés de Tino Kadewere (27 ans) en provenance de Lyon et de Bénie Traoré (21 ans) de Sheffield United. Ils arrivent tous les deux sous la forme d’un prêt. Il espère même les avoir pour le match de 32e de finale de Coupe de France contre Pau vendredi prochain.

«S’ils jouent dans leur club, ils ne bougent pas en janvier, avertit toutefois Gourvennec. Ce sont des joueurs capables de jouer sur les trois postes offensifs. Tino connaît bien la L1. C’est un joueur avec un très bon état d’esprit. Un joueur d’équipe, qui a rendu beaucoup de services à Lyon. Il voulait jouer plus. Les conditions étaient réunies pour qu’il vienne. Bénie, lui, est un joueur très dynamique, avec une grosse mise en route, toujours en mouvement devant le but. À Abidjan, il a été formé sur le côté, il va nous offrir des possibilités différentes. L’un et l’autre, qui n’ont pas coupé durant les fêtes, pourraient même faire partie du groupe en coupe. S’ils sont qualifiés, ils viennent avec nous. »