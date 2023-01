Real Madrid : Karim Benzema absent en Coupe du Roi ce mardi

La suite après cette publicité

Auteur d’un retour fracassant avec le Real Madrid vendredi dernier face à Valladolid (0-2, doublé de KB9), Karim Benzema ne sera pas présent ce mardi pour le 1/16e de finale de Coupe du Roi face à Cacerenos (4e division espagnole). Carlo Ancelotti a décidé de mettre plusieurs de ses cadres au repos, dont le Ballon d’Or 2022. « Ils (Courtois et Carvajal, ndlr) ont de petits problèmes », précise le coach de la Maison Blanche. « Ils seront disponibles pour le match de Villarreal (samedi en Liga). Demain (mardi), ils se reposent, comme Kroos, Alaba, Benzema, Vinicius et Mendy, qui n’auront pas de minutes de jeu. Les autres voyagent pour faire un bon match. Nous alignerons la meilleure équipe possible pour gagner. »

Pour le déplacement dans la ville de Caceres, Ancelotti a donc choisi de se priver de plusieurs joueurs majeurs de son effectif pour mieux préparer la rencontre décisive sur la pelouse de Villarreal (7e) le week-end prochain en championnat. Les cadres Militao, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Tchouameni ou encore Rodrygo sont eux bien présents dans le groupe convoqué par El Mister, tout comme Eden Hazard, Dani Ceballos ou encore le jeune Marvel. Lors de la dernière journée, le match nul du FC Barcelone face à l’Espanyol (1-1) a permis aux Merengues de revenir à la hauteur des Catalans après leur succès sur le terrain de Valladolid.

