Liga : le sublime coup franc de Nabil Fekir contre le Celta en vidéo

Face au Celta Vigo ce samedi, Nabil Fekir a inscrit un splendide coup-franc qui a permis au Betis d’égaliser à 2-2, avant que son équipe arrache la victoire (3-2). Didier Deschamps appréciera.

Lors de cette rencontre comptant pour la la 38ème et dernière journée de Liga, l’ancien Lyonnais a régalé de sa patte gauche en envoyant une frappe sous la barre qui n’a laissé aucune chance à Ivan Villar, le gardien du Celta.

[🎥 VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga

🤩 Oh quel coup franc magnifique de Nabil Fékir !

💪 Le Real Betis ne veut rien lâcher dans la course à l'Europe !https://t.co/Lh1lxTUcEe