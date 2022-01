Serie A : la Lazio arrache un nul complètement fou, le Hellas l'emporte à La Spezia

C'est une 20e journée de Serie A un peu spécial à cause des nombreux cas de covid-19 observés dans toutes les équipes. Si quatre rencontres ont été reportées ce jeudi, deux sont passées à travers les gouttes avec pour commencer la victoire du Hellas Vérone sur la pelouse de La Spezia 2-1. Malgré 13 cas positifs, dont 10 joueurs, les Gialloblu ont ramené les trois points grâce à un doublé de Caprari (59e, 70e) et se hissent à la 11e place du championnat. Les locaux n'ont pu que réduire la marque par Erlic (85e), avant de terminer à dix.

La Lazio, elle, a connu un peu plus de réussite lors de son nul à domicile contre Empoli 3-3, au terme d'un match au scénario assez dingue. Les Toscans ont rapidement pris un break d'avance par Bajrami sur penalty (6e) et Zurkowski (8e). Immobile a vite relancé les siens dès le quart d'heure de jeu (14e) et c'est Milinkovic-Savic qui a égalisé en seconde période (66e). C'est alors que la fin de match devenait complètement folle. Di Francesco redonnait l'avantage à Empoli (75e). Dans la foulée, les hommes de Sarri pensaient égaliser à nouveau, mais l'intervention de la VAR pour cette main de Patric (78e) invalidait le but. Quelques minutes plus tard, Vicario repoussait un penalty d'Immobile qu'il avait lui-même obtenu de manière très généreuse (87e). À force de pousser et malgré les éléments, les Laziale ont fini par arracher le nul sur une tête de Milinkovic-Savic (90e+3). Les Aigles sont toujours 8es de Serie A, aux portes des dernières places européennes.