Cdm 2023 (F) : les Pays-Bas écrasent le Vietnam, les USA passent à un souffle de la catastrophe contre le Portugal

La Coupe du monde féminine 2023 se poursuit et dans le groupe E, la lutte était totale entre les Etats-Unis (4 points), les Pays-Bas (4 points) et le Portugal (3 points) pour les deux tickets qualificatifs. Très rapidement, les Pays-Bas ont composté leur ticket en écrasant le Vietnam (7-0) suite à des buts de Lieke Martens (8e), Katja Snoeijs (11e), Esmee Brugts (18e et 57e), Jill Roord (23e et 83e) et Daniëlle van de Donk (45e).

La suite après cette publicité

Les finalistes de la dernière Coupe du monde seront bien en 1/8e de finale. Les États-Unis et le Portugal se battaient pour la deuxième place. Pour leur première participation à la compétition, les Portugaises ont tenu la dragée haute aux doubles tenantes du titre et Ana Capeta a d’ailleurs touché le poteau en toute fin de match (90e +1). Néanmoins cela n’a pas suffit et ce match nul 0-0 permet aux Américaines d’éviter la catastrophe.

À lire

Cdm 2023 (F) : ça passe pour l’Australie et le Nigéria, le Canada à la trappe