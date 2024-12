Manchester City veut recruter 6 joueurs !

Manchester City n’est pas au mieux. Distancé par Liverpool dans la course au titre en Premier League, le champion d’Angleterre en titre est également menacé d’élimination en Ligue des Champions. Vingt-deuxième du classement de la phase de championnat de la C1, l’équipe entraînée par Pep Guardiola pourrait sortir du top 24 si elle perd face au Paris Saint-Germain le 22 janvier prochain. À City, il faut donc agir, et vite.

Car le mal qui ronge les hommes de Guardiola est connu. La blessure de Rodri a fait énormément de mal et, aujourd’hui, personne ne sait remplacer le champion d’Europe espagnol. Enfin, plusieurs cadres arrivent en fin de cycle. L’effectif des Skyblues est d’ailleurs composé d’un paquet de trentenaires (Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, John Stones). Vous l’aurez compris, l’idée est d’apporter un peu de sang frais.

Le milieu est visé

Sans surprise, il va donc y avoir du mouvement à l’Etihad Stadium ces prochains mois. The Times assure d’ailleurs que City aimerait recruter un gros milieu de terrain dès cet hiver. Le journal anglais cite le très courtisé Florian Wirtz (21 ans, Bayer Leverkusen), mais aussi Martin Zubimendi (25 ans, Real Sociedad), qui était suivi par Liverpool l’été dernier, et Bruno Guimarães (27 ans, Newcastle), un nom régulièrement cité.

Autant de noms qui seront toutefois difficiles à déloger en pleine saison, mais ce n’est pas tout. The Telegraph va plus loin et affirme que Manchester City aimerait recruter au moins six joueurs lors des deux prochains mercatos. Là encore, le nom de Zubimendi a été cité, mais l’autre quotidien anglais ajoute les noms des milieux Ederson (25 ans, Atalanta) et Adam Wharton (20 ans, Crystal Palace), ainsi que ceux des défenseurs Jarrad Braithwaite (22 ans, Everton) et Marc Guehi (24 ans, Crystal Palace). Autant de cibles qui vont coûter un peu d’argent aux Cityzens…