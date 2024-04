Manchester City - Aston Villa : les compositions officielles

La bataille pour le sacre en Premier League fait rage dans le Royaume ! Ce mercredi, Manchester City accueille dans son antre de l’Etihad Stadium Aston Villa pour le compte de la 31ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel très attendu dans cette fin de saison haletante étant donné les forts enjeux qui l’abritent. Et pour cause, troisièmes de Premier League (64pt) à seulement trois points du leader liverpuldien (67pts), les hommes de Pep Guardiola doivent impérativement l’emporter à domicile pour ne pas se faire distancer dans la course au titre. Une réaction sera d’autant plus scrutée par les fans des Cityzens suite aux deux matches nuls concédés face à leurs concurrents directs, Liverpool (1-1) et Arsenal (0-0), lors des deux dernières sorties. En face, Aston Villa (4e, 59pts), sérieux candidat à une future place en Ligue des Champions, réalise une saison emballante et tentera d’enchaîner avec une seconde victoire consécutive après son succès obtenu le week-end dernier face à Wolverhampton (2-0).

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h15. Pour cette nouvelle sortie en Premier League et privé de plusieurs cadres (Ederson, Walker, Aké), Pep Guardiola reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 4-2-3-1. Bernardo Silva et Rodri sont alignés devant la défense, tandis que le secteur offensif est composé de Jérémie Doku, Phil Foden et Jack Grealish. Julian Alvarez occupera la pointe de l’attaque en lieu et place d’Erling Haaland, qui débutera cette partie sur le banc. Du côté des visiteurs, Unai Emery reste fidèle à sa ligne de conduite et maintient sa confiance en son 4-4-2. Le milieu de terrain sera composé de Nicolo Zaniolo, Douglas Luiz, Tim Iroegbunam et Morgan Rogers. Buteur le week-end dernier face aux Wolves, le Français Moussa Diaby est quant à lui positionné à la pointe de l’attaque aux côtés de Jhon Duran. A noter que deux autres Tricolores sont alignés dans ce XI de départ avec les présences de Clément Lenglet et Lucas Digne en défense.

Les compositions :

Manchester City : Ortega - Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri, B.Silva - Doku, Foden, Grealish - Alvarez.

La suite après cette publicité

Aston Villa : Martinez - Konsa, Diego Carlos, Lenglet, Digne - Zaniolo, Luiz, Iroegbunam, Rogers - Diaby, Duran.