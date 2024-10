Manchester City : İlkay Gündoğan en admiration devant Pep Guardiola

Après seulement une saison du côté du FC Barcelone, İlkay Gündoğan a fait son retour à Manchester City cet été. L’occasion pour l’ex-international allemand de retrouver un coach qui l’a tant marqué et avec qui il a connu ses plus grands succès : Pep Guardiola. Au cours d’un podcast pour le média du club mancunien, l’ancien joueur de Dortmund n’a pas tari d’éloges sur le technicien espagnol, qu’il estime être le meilleur entraîneur au monde actuellement.

« Dans le jeu déployé par (Pep) Guardiola, chaque saison, il y a quelques petits détails supplémentaires. Chaque été, il veut que les adversaires ne puissent pas nous lire à 100 % et il essaie toujours d’adapter quelques touches supplémentaires. Cela dépend de la qualité des joueurs, afin que chacun puisse mettre ses forces sur le terrain et contribuer de la meilleure façon possible. C’est pour cela qu’il est le meilleur entraîneur du monde, parce qu’il voit des choses que les autres ne voient pas et qu’il parvient à les transmettre sur le terrain de la meilleure manière possible. Il y a toujours eu un léger changement. Si vous interrogez les joueurs cette saison par rapport à l’année dernière, où je n’étais pas là, il y a probablement un autre changement dans les petits détails. Je suis habitué à ce qu’il y ait quelque chose qu’il adapte, donc ce n’est pas une surprise pour moi », a indiqué le milieu de 35 ans, sous contrat jusqu’à la fin de la saison.