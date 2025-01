Stream For Humanity : l’équipe d’Inoxtag s’impose après un match fou

Outre OM-Strasbourg, un autre match a été très commenté ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. En effet, des stars du football et d’internet se réunissaient ce dimanche 19 janvier, au stade Jean-Bouin, à Paris, pour un match caritatif dans le cadre de Stream For Humanity, marathon de collecte de dons sur Twitch et Youtube organisé par AmineMaTue afin de venir en aide aux populations dans le besoin.

La suite après cette publicité

Les anciens footballeurs Adil Rami et Jérémy Ménez étaient présents au casting de ce match qui a permis de récolter plus de trois millions d’euros pour Médecins sans frontières. C’est finalement l’équipe d’Inoxtag qui s’est imposé sur penalties, après un match fou (5-5), dans lequel Harrison Manzala a notamment été buteur. Un match très suivi sur les plateformes, pour la bonne cause.