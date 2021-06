Leonardo Jardim à Al-Hilal, c'est fait !

Leonardo Jardim rebondit donc en Arabie saoudite, chez le champion en titre Al-Hilal. Comme annoncé depuis quelques jours par la presse son contrat devrait courir jusqu'en 2022.

La suite après cette publicité

Ancien entraîneur de l'AS Monaco de 2014 à 2018, puis de janvier à décembre 2019, Jardim y avait remporté le titre de champion de France 2016/17, en plus d'atteindre les demi-finale de Ligue des champions. Il n'avait plus entraîné depuis et avait fait savoir son envie de reprendre du service. C'est désormais chose faite.