Javier Tebas répond à Pep Guardiola

Petite passe d’âtres entre Pep Guardiola et le patron de la Ligue espagnole Javier Tebas. Pour rappel, l’entraîneur catalan de Manchester City avait dégainé en premier. « Si le produit se vend mieux, les droits TV augmenteront. Monsieur Tebas, qui sait tout mieux que tout le monde devrait en prendre de la graine. Si Tebas vendait mieux le produit Liga, cela serait plus facile pour le Barça de prolonger Messi. »

Un tacle appuyé face auquel le dirigeant espagnol n’est pas resté de marbre. « Pep, j’en apprends tous les jours de la Premier League, ce serait bien qu’ils t’enseignent un peu de macroéconomie du football, des effets des clubs d’États sur l’inflation des salaires, de la démographie, de la Chine… et on aura des nouvelles de l’acquittement du TAS », faisant ainsi référence aux jugements favorables à Manchester City et au PSG (deux clubs que combat Tebas) rendus par le TAS.