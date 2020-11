PSG : le casse-tête de Thomas Tuchel pour préparer le choc face à Leipzig

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain entame une semaine décisive pour la suite de sa saison. Première étape vendredi, avec un déplacement périlleux en Principauté pour y affronter l'AS Monaco. Puis viendra ensuite le choc face au RB Leipzig mardi en Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait bien sonner le glas des espérances parisiennes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes en cas de défaite au Parc des Princes... Cet enchaînement de matchs importants, Thomas Tuchel doit l'appréhender au mieux tout en devant composer avec une trêve internationale qui a forcément laissé des traces au sein de son effectif. Ainsi, le technicien allemand n'a pas le choix, il devra entrer dans une phase de concertation avec le staff médical et ses ouailles, gérer au cas par cas, avec comme but ultime, que ses hommes se trouvent dans les meilleures dispositions physiques face à Leipzig. Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Tuchel a répondu aux questions sur cet enchaînement infernal et en même temps si crucial pour l'avenir du champion de France.

Entre exigence sportive et préserver dans la mesure du possible ses joueurs, le coach parisien doit user d'une bonne dose de pragmatisme dans ses choix. « Je suis très inquiet pour les joueurs qui jouent beaucoup de matchs, qui font beaucoup de voyages... C'est bien pour les joueurs qui restent ici pour faire un entraînement individuel, pour surveiller les choses... C'est le défi, je vais voir les Sud-américains, Danilo, et Florenzi aujourd'hui... On va être très prudents pour gérer les minutes des uns et des autres. Il y a un très grand risque de faire jouer ces joueurs, leur retour de sélection est tardif, ils ont manqué de sommeil. C'est un peu différent pour Paredes que Di Maria par exemple, on doit parler avec Di Maria pour voir si on peut le faire jouer un peu. Pour Marquinhos, c'est un grand risque, Florenzi c'est compliqué aussi pour la récupération. Nous sommes dans une situation compliquée en Ligue des Champions, Kimpembe ne sera pas là, on peut prendre plus de risques avec lui qu'avec Marquinhos par exemple », décrypte ainsi Tuchel. Le principe de précaution prévaudra donc, mais dans une certaine limite hélas. Car l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund le rappelle volontiers, des échéances importantes se profilent à l'horizon pour le PSG, et la marge de manœuvre s'avère réduite.

Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur Neymar et Mbappé à Monaco

« C'est un moment délicat et important ce n'est pas un secret. On a un match difficile à Monaco, c'est toujours difficile à Monaco, un des matchs les plus difficiles en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, on doit absolument gagner contre Leipzig mais on doit en même temps gérer les minutes pour avoir l'équipe la plus fraîche possible mardi soir, c'est super important c'est clair. » Une situation rocambolesque à gérer pour Tuchel, qui espère néanmoins pouvoir compter sur ses deux stars, Neymar et Mbappé, sur le Rocher vendredi soir. Mais là encore, la prudence reste de mise sur la santé des deux hommes. « Ney, il est avec nous depuis quelques jours, il a commencé hier l'entraînement, on veut accélérer aujourd'hui, faire un peu plus, j'ai confiance sur le fait qu'il puisse jouer quelques minutes à Monaco », révèle le technicien allemand dans un discours teinté d'optimisme. Ce dernier en a également profité pour saluer la collaboration entre l'équipe de France et le PSG pour la gestion du cas Kylian Mbappé.

L'attaquant français, qui a disputé trente minutes face à la Suède mardi en Ligue des Nations, a cristallisé l'attention du club parisien et suscité multiples échanges entre toutes les parties. « Kylian a eu un bon état d'esprit, je suis heureux qu'il n'ait joué que trente minutes. Il y a eu une bonne communication avec l'équipe de France, on sait exactement ce qu'il a fait là-bas. Nous sommes contents, la communication a été bonne entre les staffs médicaux, moi et monsieur Deschamps. Il a fait l'entraînement avec nous hier, je suis très confiant pour qu'il joue demain. On doit encore décider combien de minutes. C'est à nous de continuer à être intelligents pour le faire progresser physiquement. » Disposer de toutes ses forces vives pour Leipzig mardi au Parc, voici la priorité du moment pour Thomas Tuchel. Cela passe par un voyage en Principauté sans encombre...