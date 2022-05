Francfort - West Ham : les compositions officielles

Francfort reçoit West Ham, ce jeudi soir, en demi-finales retour de la Ligue Europa (un match à suivre en direct commenté, coup d'envoi 21h00). L'Eintracht, après avoir sorti le Barça en quarts, a pris un léger avantage en remportant la première manche à Londres (2-1), la semaine dernière. Les Allemands veulent terminer le travail à domicile et ainsi s'offrir une première finale européenne depuis 1980. Cependant, les Anglais, absents d'une finale continentale depuis 1976, ont démontré au tour précédent, face à l'OL, qu'ils pouvaient aller chercher leur qualification en déplacement.

Pour cette rencontre, Oliver Glasner et David Moyes, les deux entraîneurs, alignent des équipes assez similaires à celles du match aller. Un seul changement est à noter côté anglais avec l'apparition de Coufal au poste de latéral droit à la place de Johnson. Glasner effectue lui deux modifications du côté allemand avec les titularisations de N'Dicka et Hauge à la place de Touré et Lindstrom, blessé et forfait.

Les compositions officielles

Francfort : Trapp - Tuta, Hinteregger, N'Dicka - Knauff, Sow, Rode (cap.), Kostic - Hauge, Kamada - Borré

West Ham : Areola - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice (cap.), Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini