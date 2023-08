OM : accord total entre Ruslan Malinovskyi et le Torino !

La suite après cette publicité

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer le rencontre la plus importante de sa période estivale contre le Panathinaïkós sur la pelouse de l’Apostolos Nikolaidis Stadium, dans le cadre du 3ème tour qualificatif pour la Ligue des Champions, la direction de l’OM, portée par le duo Pablo Longoria - Javier Ribalta, continue de travailler en sous-marin pour perfectionner l’effectif marseillais avant la reprise officielle des championnats. Arrivée en Bouches-du-Rhône lors du dernier mercato hivernal, l’international ukrainien, Ruslan Malinovskyi (30 ans) est d’ores et déjà sur le départ, à l’heure où les lignes offensives marseillaises ont largement été renforcées par les arrivées de Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais surtout, le nouvel entraîneur des Phocéens, Marcelino ne possède pas un système dans lequel l’Ukrainien peut se retrouver et maximiser ses qualités, surtout qu’il est à l’origine un profil pour les idées d’Igor Tudor.

Comme nous vous le révélions la semaine dernière, un club se trouve bien en pole position pour accueillir le natif de Jytomyr dans ses rangs. Le Torino, qui a terminé à la 10ème position la saison passée en Serie A, rêve depuis plusieurs jours de former un duo de milieux offensifs composé de l’international croate, Nikola Vlašić et de l’ancien joueur de l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi. Maintenant que l’officialisation du retour de Vlašić a été annoncée à Turin, le club piémontais se concentre exclusivement sur la recherche de son deuxième milieu trequartista à aligner aux côtés du Croate. Selon nos informations, l’entraîneur Ivan Juric continue de faire de Malinovskyi sa priorité absolue et la direction turinoise compte bien respecter les souhaits de son tacticien.

À lire

OM : Une légende du club valide le mercato phocéen

Accord entre le joueur et le Torino

Les négociations se sont donc accélérées ces dernières heures entre Turin et Marseille. En effet, d’après nos indiscrétions, un accord total a été trouvé entre Ruslan Malinovskyi et le Torino. Le joueur s’est déjà entretenu avec l’entraîneur Ivan Juric qui l’a convaincu de rejoindre les Granata. Un choix qui semble logique sur le papier puisque le milieu de 30 ans veut, pour des raisons personnelles, absolument retourner en Italie et refouler les pelouses de Serie A. Le feu vert avait déjà été donné au club turinois dès le début des discussions mais de vrais accords concrets ont été bouclés entre les Italiens et Malinovskyi, au point où le joueur pousserait auprès de l’OM pour faciliter son départ vers le Piémont. Le Besiktas reste dans la course, bien que largement distancé par le Torino. Aujourd’hui, la confiance règne dans le Piémont, surtout que les Turinois devraient recevoir 8 millions d’euros supplémentaires dans la transaction avec l’Atalanta impliquant l’échange entre Wilfried Singo et Brandon Soppy.

La suite après cette publicité

Désormais il ne manquerait plus qu’un accord final entre l’OM et le Torino pour verrouiller le dossier. Si les deux clubs se sont à nouveau entretenus ces dernières heures, aucune proposition n’a encore été retenue. En effet, selon nos informations, le club italien hésiterait encore sur la forme de la transaction. Le prêt avec une option d’achat fixée aux alentours des 10 millions d’euros était la première piste privilégiée à ce jour par le Torino mais le président Urbano Cairo et le directeur sportif Davide Vagnati réfléchiraient cette semaine aux répercussions économiques que pourrait avoir un transfert sec. Le Torino est convaincu que Ruslan Malinovskyi représente la pièce parfaite aux côtés de Nikola Vlašić dans le système en 3-4-2-1 de Juric, similaire à la philosophie de Gian Piero Gasperini et Igor Tudor. L’objectif est de respecter les envies de l’entraîneur croate pour espérer accrocher un spot en Europa League et ainsi, faciliter les négociations pour une prolongation de contrat du coach.